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Paolo Maldini: Hakan'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz

Paolo Maldini: Hakan'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz

Milan'da teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paolo Maldini, Hakan Çalhanoğlu'nun performansından çok memnun olduklarını ve sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.