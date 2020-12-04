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    Paolo Maldini: Hakan'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz

    Milan'da teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paolo Maldini, Hakan Çalhanoğlu'nun performansından çok memnun olduklarını ve sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 12:40
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 13:04
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    Paolo Maldini: Hakan'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz

    Milan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu ile müzakerelerini sürdürüyor.

    İtalyan devi Milan'da teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paolo Maldini, transfer görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Sky Sport Italia'ya konuşan Maldini, performansından memnun oldukları Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

    Paolo Maldini: Hakan ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz #1

    FRİKİKTEN ATTI

    UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, sahadan 4-2 galip ayrıldı. 24. dakikada Milan'ın ilk golünü kaydeden Çalhanoğlu, frikikten attığı golle takımını yeniden ayağa kaldırdı.

    Dev kulüplerin radarına giren 26 yaşındaki oyuncunun adı, İngiliz devi Manchester United ile anılıyordu. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan forması ile çıktığı 14 maçta 4 gol, 1 asist kaydetti.

    Paolo Maldini: Hakan ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz #2

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