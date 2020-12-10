Paolo Rossi hayatını kaybetti

1982 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan İtalyanların efsane futbolcularından Paolo Rossi, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Maradona'nın ardından bir başka efsane futbolcu da aramızdana yrıldı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Paolo Rossi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

GOL KRALI OLMUŞTU

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.