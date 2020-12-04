Paredes: Messi'yi kollarımızı açarak karşılayacağız

Paris Saint-Germain'in yıldızları, yaz transfer döneminde Barcelona yöneticilerine kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Lionel Messi'yi aralarında görmek istiyorlar.

Eski takım arkadaşı Neymar'ın ardından, ESPN'e konuşan Arjantinli oyuncu Leandro Paredes de Messi'ye çağrıda bulundu.

"HEPİMİZ MESSI'Yİ PSG'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

26 yaşındaki oyuncu, "İnanılmaz bir kadromuz ve iyi oyuncularımız var, bundan yararlanıyoruz. Messi ile oynamayı kim istemez? Hepimiz onu Paris Saint-Germain'de görmek istiyoruz fakat bu onun kararı olacaktır. Umarım Leo için en iyisi olur ama biz onu kollarımızı açarak karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ı 3-1 devirdikleri maçın ardından konuşan Neymar, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden oynamaktan zevk almak" şeklinde konuşmuştu.





Lionel Messi, yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak istemiş ancak kontrat engeline takılmıştı. Barcelona'nın simgesi haline gelen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Arjantinli oyuncu için PSG'nin yanı sıra İngiliz devi Manchester City de devreye girmişti.

Öte yandan seçime gidecek Barcelona'da başkan adaylarından Joan Laporta, hedeflerinin Messi'yi takımda tutmak olduğunu söylemişti. Arjantinli efsanenin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz bilinmiyor.



