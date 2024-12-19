Paris Saint-Germain, 6 gollü maçta Monaco'yu yendi

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Monaco, Paris Saint-Germain'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos attı.
3 MAÇ SONRA YENİLDİ
3 maç sonra ilk kez yenilen Monaco'nun sayılarını Ben Seghir ve Embolo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 40 yapan Paris Saint-Germain, 1. sıradaki yerine korurken, Monaco ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.
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