Paris Saint-Germain, 7 gollü maçta Monaco'yu devirdi Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 13. haftasında konuk ettiği Monaco'yu 5-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 18'de Gonçalo Ramos, 39'da Kylian Mbappe (P), 70'de Ousmane Dembele, 72'de Vitinha ve 90+6'da Randal Kolo Muani attı.

Monaco'nun sayıları 22'de Takumi Minamino ve 75'te Folarin Balogun'dan geldi.

Üst üste 6. galibiyet

Bu sonuçla üst üste 6. maçını da kazanarak 30 puanla liderliğini sürdüren PSG ligin bir sonraki haftasında Le Havre deplasmanına gidecek.

24 puanda kalarak zirve yarışında yara alan Monaco ise Montpellier'i konuk edecek.