Paris Saint-Germain beraberliği son dakikalarda kurtardı Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 28. haftasında konuk ettiği Clermont ile 85. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

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Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, Clermont'u ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Clermont'un golünü 32. dakikada Habib Keita atarken Paris Saint-Germain'in sayısını 85. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Yenilmezlik serisini 23 maça çıktı

Ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran ve puanını 63 yapan Paris Saint-Germain, ligdeki bir sonraki maçında Olympique Lyon'u konuk edecek.

Puanını 21 yaparak ligde kalma yolunda ümidini artıran Clermont ise sahasında Montpellier'i yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek.