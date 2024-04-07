Paris Saint-Germain beraberliği son dakikalarda kurtardı

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Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, Clermont'u ağırladı.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Clermont'un golünü 32. dakikada Habib Keita atarken Paris Saint-Germain'in sayısını 85. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Yenilmezlik serisini 23 maça çıktı
Ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran ve puanını 63 yapan Paris Saint-Germain, ligdeki bir sonraki maçında Olympique Lyon'u konuk edecek.
Puanını 21 yaparak ligde kalma yolunda ümidini artıran Clermont ise sahasında Montpellier'i yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek.
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