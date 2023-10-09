Paris Saint-Germain, Bertuğ Yıldırım'lı Rennes'i 3 golle geçti Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 8. hafta mücadelesinde konuk olduğu Rennes'i 3-1 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Fransa Ligue 1'in 8. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG), Rennes'e konuk oldu.

PSG, 32. dakikada Vitor Ferreira ve 36. dakikada Achraf Hakimi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de PSG, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bertuğ Yıldırım sonradan oyuna girdi

Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

PSG, bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken Rennes ise 11 puanda kaldı.