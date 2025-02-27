Paris Saint-Germain, Fransa Kupası'nda rahat turladı

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Fransa Kupası çeyrek final maçında Saint Brieuc ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi.

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 7-0'lık skorla kazandı.

PSG, TUR ATLADI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Joao Neves, 36, 49 (P) ile 59. dakikalarda Gonçalo Ramos, 55. dakikada Desire Doue, 66. dakikada Senny Mayulu ve 85. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PSG, adını yarı finale yazdırdı. Saint Brieuc ise turnuvaya veda etti.