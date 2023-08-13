Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi affetti PSG, transfer gelişmeleri sebebiyle takımla idmanlara çıkmasına izin verilmeyen Kylian Mbappe hakkında yeni kararını verdi. Fransız devi, yıldız oyuncunun yeniden antrenmanlara katılacağını duyurdu.

Sezon sonunda Fransız ekibi PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Kontratının son yılına giren yıldız futbolcu başta Real Madrid olmak üzere birçok takımla transfer görüşmelerinde bulunmuştu. Yaşanan bu gelişme üzerine PSG oyuncuyu kadro dışında bırakmıştı. Fransız devi konuyla ilgili aldığı yeni kararı duyurdu.

"A takım antrenman kadrosuna yeniden dahil edildi"

Kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrılması gündemde olduğu için takım antrenmanlarına katılmasına izin verilmeyen Kylian Mbappe'nin yeniden antrenmanlara katılmasına izin verildiği açıklandı.

PSG'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PSG-Lorient maçı öncesinde Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah A takım antrenman kadrosuna yeniden dahil edildi.

Son maçı tribünden takip etti

Yıldız futbolcu, Ligue 1'in ilk haftasında takımının Lorient'i konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı maçın kadrosuna alınmamış, mücadeleyi tribünden takip etmişti.

Mbappe daha sonra soyunma odasına giderek arkadaşlarıyla bir araya gelmişti.