Paris Saint-Germain, Lens karşısında sürprize izin vermedi

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Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Lens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

PSG, deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.

PSG, GERİ DÖNDÜ

Lens, 36. dakikada Mbala Nzola ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

PSG, 59. dakikada Fabian Ruiz ve 86. dakikada Bradley Barcola'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

PSG, PUANINI 46'YA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından PSG, 46 puana yükseldi. Lens, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Lens, bu kez Angers'i ağırlayacak.