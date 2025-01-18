Paris Saint-Germain, Lens karşısında sürprize izin vermedi

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 18. hafta mücadelesinde Lens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
PSG, deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazandı.
PSG, GERİ DÖNDÜ
Lens, 36. dakikada Mbala Nzola ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
PSG, 59. dakikada Fabian Ruiz ve 86. dakikada Bradley Barcola'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.
PSG, PUANINI 46'YA ÇIKARDI
Bu sonucun ardından PSG, 46 puana yükseldi. Lens, 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Lens, bu kez Angers'i ağırlayacak.
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