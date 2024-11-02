Paris Saint-Germain, Lens'e şans tanımadı

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Fransa Ligue 1'in 10. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Lens karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan müsabakayı ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.

PSG, TEK GOLLE KAZANDI

PSG'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Öte yandan Lens'te Abdukodir Khusanov 59. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

LİDERLİK DEVAM ETTİ

Bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden PSG, 26 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lens ise 14 puanda kaldı.

Ligue 1'de bir sonraki hafta PSG, Angers'e konuk olacak. Lens ise Nantes'i konuk edecek.