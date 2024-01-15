Paris Saint-Germain, Lens'i ner skorla geçti: Seri 13 maça çıktı

ensonhaber.com
Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30'da Bradley Barcola ile 89'da Kylian Mbappe atarken karşılaşmanın 7. dakikasında Przemyslaw Frankowski ile penaltıdan yararlanamayan Lens'te Jonathan Gradit, 45+2'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Seri 13 maça çıktı
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkararak 43 puana yükselen lider Paris Saint-Germain bir sonraki lig maçında Brest'i konuk edecek.
26 puanda kalan Lens ise Toulouse deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış