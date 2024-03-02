Paris Saint-Germain, Monaco engelini aşamadı

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Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Monaco, Paris Saint-Germain'i ağırladı.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi takım 25. dakikada Ben Yedder ile öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Üst üste ikinci beraberlik
Bu sonuçla ligde üst üste ikinci beraberliğini alarak puanını 55 yapan Paris Saint-Germain ligdeki bir sonraki maçında Reims'i konuk edecek.
42 puana yükselen Monaco ise Strasbourg deplasmanına gidecek.
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