Paris Saint-Germain, Nice'e kaybetti Ligue 1'in 5. haftasında Nice, konuk olduğu Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti.

ensonhaber.com

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Nice'i ağırladı.

Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ün eski hocası Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, karşılaşmayı 3-2 kazanarak haftanın sürprizine imza attı.

Maçın 13. dakikasında Moffi ile öne geçen Nice'e 29. dakikada Mbappe yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Mbappe yetmedi

İkinci yarıya da hızlı başlayan Nice, 53. dakikada Laborde'nin golüyle bir kez daha öne geçti.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Moffi farkı ikiye çıkardı.

87'de Mbappe golü atarak puan için umutlansa da başarılı olamadı ve mücadele 3-2'lik Nice galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain, 8 puanda kalırken Nice ise 9 puana yükseldi.