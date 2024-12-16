Paris Saint-Germain, Olimpik Lyon'u 3 golle geçti

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Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Paris Saint-Germain, Olimpik Lyon'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Dembele, 14. dakikada penaltıdan Vitinha ve 88. dakikada Ramos attı.

Lyon'un tek sayısını 40. dakikada Mikautadze kaydetti.

KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Son iki maçta Nantes ve Auxerre ile berabere kalan Paris Saint-Germain, puanını 37'ye çıkardı.

PSG, ligin bir sonraki haftasında Monaco ile karşılaşacak.

25 puanda kalan Olimpik Lyon ise Montpellier ile oynayacak.