Paris Saint-Germain, St.Etienne'i 2 golle geçti

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Fransa Ligue 1'in 17. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile St.Etienne karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 2-1'lik skorla kazandı.

PSG, DEMBELE'YLE KAZANDI

PSG'ye galibiyeti getiren golleri; 13 ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele attı. Dembele'nin ikinci golü penaltıdan geldi.

St.Etienne'in tek golü ise 64. dakikada Zuriko Davitashvili'den geldi.

7 PUANLIK FARK KORUNDU

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 43'e çıkardı ve en yakın takipçisi Marsilya ile 7 puanlık farkı korudu.

St. Etienne ise son 5 maçta 4. yenilgisini alarak 16 puanla sondan üçüncü sırada yer aldı.

PSG, gelecek hafta Lens'e konuk olacak. St. Etienne ise Nantes deplasmanına gidecek.