Paris Saint-Germain, Toulouse karşısında hata yapmadı

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Fransa Ligue 1'in 12. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan müsabakayı Paris Saint-Germain 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Joao Neves, 84. dakikada Lucas Beraldo ve 90+1. dakikada Vitinha kaydetti.

PSG'NİN BİR GOLÜ SAYILMADI

Fransız devinin 60 milyon euroya transfer ettiği Neves, bu sezon 2. golünü kaydetti. Ayrıca 6 da asist yaptı.

Paris Saint Germain'in 54. dakikada Zaire-Emery'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

PSG, MAĞLUBİYET YAŞAMADI

Ligde oynadığı 12 maçta da mağlup olmayan PSG, sadece 2 maçta puan kaybetti. Toulouse ise 5 maç sonra yenildi.

Bu sonucun ardından Luis Enrique'nin öğrencileri puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Toulouse ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nantes'ı ağırlayacak. Toulouse ise AJ Auxerre'yi konuk edecek.