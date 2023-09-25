Paris Saint-Germain'den Olimpik Marsilya'ya fark Ligue 1'de Paris Saint-Germain, konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Marsilya'yı ağırladı.

PSG, 8. dakikada Achraf Hakimi ve 37. dakikada Kolo Muani'nin ağları sarsmasıyla ilk devreyi 2-0 önde kapadı.

Rüzgar ikinci yarıda da dinmedi

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekipte 32. dakikada sakatlanan yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin yerine oyuna giren Gonçalo Ramos, 47 ve 89. dakikalarda fileleri havalandırdı.

Paris temsilcisi mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle PSG, 11 puanla 3. sıraya yükselirken 9 puanlı Marsilya ise 7. sırada kaldı.