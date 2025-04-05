Paris St Germain bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

AA & Ensonhaber
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Angers, Paris St Germain'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada genç forvet Desire Doue kaydetti.
ŞAMPİYONLUĞUNU GARANTİLEDİ
Ligde puanını 74'e çıkartan namağlup Paris St Germain, bir maçı eksik ikinci sıradaki Monaco ile puan farkını 24'e çıkartarak 28. haftada şampiyonluğu garantiledi.
İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetimindeki PSG, üst üste 4., toplamda ise 13. şampiyonluğa ulaştı.
Paris St Germain ayrıca Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.
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