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Paris St Germain bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Paris St Germain bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti Paris St Germain, Ligue 1'in 28. haftasında konuk ettiği Angers'i 1-0 mağlup ederek sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım oldu.