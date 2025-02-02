Paris St Germain deplasmanda Brest'i 5 golle devirdi

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Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Brest, Paris St Germain'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29, 57 ve 62'de Ousmane Dembele ile 89 ve 90+7'de Gonçalo Ramos attı.

Brest'in sayılarını 50'de Romain Del Castillo ile 71'de Ajorque Ludovic kaydetti.

50 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 50 yapan Paris St Germain, ligdeki bir sonraki maçında Monaco'yu konuk edecek.

28 puanda kalan Brest ise Nantes deplasmanına gidecek.