Paris St Germain, Kvaratskhelia'yı transfer etti: 70 milyon euro

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Fransız devi Paris St Germain, İtalya'nın Napoli takımından Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Gürcü yıldızla 2029'a kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferin mali detayları paylaşılmazken Fransız basınında yer alan haberlerde PSG'nin 70 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi.

"BURADA OLMAK BİR RÜYA"

23 yaşındaki futbolcu, resmi açıklamanın ardından, "Burada olmak bir rüya, PSG hakkında çok olumlu şeyler duydum. Bu harika kulübe katılmaktan büyük gurur duyuyorum ve yeni formamı giymeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.