Paris St Germain, Lille'i farklı geçti

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paris St Germain, Lille'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Bradley Barcola, 22. dakikada Marquinhos, 28. dakikada Ousmane Dembele ile 37. dakikada ise Desire Doue attı.
Lille'nin tek sayısını 80. dakikada Jonathan David kaydetti.
NAMAĞLUP LİDER
Bu sonuçla puanını 62 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Paris St Germain, ligdeki bir sonraki maçında Rennes deplasmanına gidecek.
41 puanda kalan Lille ise Montpellier'i konuk edecek.
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