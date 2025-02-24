Paris St Germain, Olimpik Lyon'u mağlup etti

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Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Olimpik Lyon, Paris St Germain'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 53 ve 85. dakikalarda Achraf Hakimi ile 59. dakikada Ousmane Dembele attı.

Lyon'un sayılarını 83. dakikada Rayan Cherki ile 90+2. dakikada Corentin Tolisso kaydetti.

NAMAĞLUP LİDER

Bu sonuçla puanını 59 yaparak 23 hafta sonunda 18 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup liderliğini sürdüren Paris St Germain, ligdeki bir sonraki maçında Lille'i konuk edecek.

36 puanla 6. sırada kalan Olimpik Lyon ise Brest'i ağırlayacak.