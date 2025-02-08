Paris St Germain'den Monaco'ya farklı tarife
Haber Merkezi

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris St Germain, Monaco'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Vitinha, 54. dakikada Kvaratskhelia ile 57 ve 90. dakikalarda Dembele attı.

Monaco'nun tek sayısını 17. dakikada Zakaria kaydetti.

NAMAĞLUP SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla ligde namağlup serisini sürdürerek puanını 53 yapan Paris St Germain, ligdeki bir sonraki maçında Toulouse deplasmanına gidecek.

37 puanda kalan Monaco ise Nantes'ı konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor