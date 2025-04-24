Parma, sahasında Juventus'u yendi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'ın 33. haftasında Parma ile Juventus karşı karşıya geldi.
Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Parma 1-0'lık skorla kazandı.
PARMA, JUVENTUS'U DEVİRDİ! PELLEGRİNO'DAN KRİTİK GOL
Parma'ya galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Mateo Pellegrino kaydetti.
Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, 57. dakikada oyuna dahil oldu.
6 hafta sonra kazanan Parma, puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6 puana çıkardı.
3 hafta sonra yenilen Juventus ise 59 puanda kaldı.
Parma, gelecek hafta Lazio deplasmanına gidecek. Juventus ise sahasında Monza'yı ağırlayacak
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