Parma'da Cristian Chivu dönemi başladı

AA & Ensonhaber
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma'da, Fabio Pecchia'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cristian Chivu getirildi.
Parma Kulübü, 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
CHIVU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu; Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.
Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.
PARMA, 18. SIRADA YER ALIYOR
Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.
Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.
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