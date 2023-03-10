Patrice Evra: Messi, Ronaldo gibi iş ahlakına sahip olsaydı 15 Ballon d'Or kazanırdı

Manchester United formasıyla yıllarca mücadele eden Patrice Evra, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi karşılaştıran isimler arasına katıldı. Evra, Ronaldo'yu Messi'ye tercih edeceğini söyledi.
Talksport'ta yer alan haberde; Patrice Evra, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo kadar iş ahlakına sahip olsaydı 15 Ballon d'Or kazanacağını ifade etti.
"İş ahlakına aşık olduğum için Ronaldo'yu 1 numara olarak görüyorum"
Evra, Cristiano Ronaldo'nun iş ahlakına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Neden her seferinde Cristiano Ronaldo dediğimi açıklamak istiyorum. Ronaldo kardeşim olduğu için değil, iş ahlakına aşık olduğum için onu 1 numara olarak görüyorum. Tanrı, Messi'ye yetenek verdi. Ancak Cristiano bunun için çalışmak zorunda kaldı."
"Messi, Cristiano Ronaldo ile aynı iş ahlakına sahip olsaydı, muhtemelen bugün 15 Ballon d'Or'a sahip olurdu. Çok çalışan insanlara aşığım, bu yüzden Ronaldo'yu Messi'ye tercih ediyorum."
Birlikte forma giymişlerdi
Manchester United yıllarında Patrice Evra ve Cristiano Ronaldo birlikte 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Ayrıca ikili, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.