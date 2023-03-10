Patrice Evra: Messi, Ronaldo gibi iş ahlakına sahip olsaydı 15 Ballon d'Or kazanırdı

Manchester United formasıyla yıllarca mücadele eden Patrice Evra, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi karşılaştıran isimler arasına katıldı. Evra, Ronaldo'yu Messi'ye tercih edeceğini söyledi.

Talksport'ta yer alan haberde; Patrice Evra, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo kadar iş ahlakına sahip olsaydı 15 Ballon d'Or kazanacağını ifade etti.

Evra, Cristiano Ronaldo'nun iş ahlakına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Neden her seferinde Cristiano Ronaldo dediğimi açıklamak istiyorum. Ronaldo kardeşim olduğu için değil, iş ahlakına aşık olduğum için onu 1 numara olarak görüyorum. Tanrı, Messi'ye yetenek verdi. Ancak Cristiano bunun için çalışmak zorunda kaldı."