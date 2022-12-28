Patrice Evra'dan Cristiano Ronaldo'ya destek

Patrice Evra, Manchester United'da birlikte forma giydiği yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geçmişte neler başardığını unutmamak gerektiğini söyledi.

2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Patrice Evra'dan tam destek geldi.

2005-2006 sezonunun devre arasında Manchester United'a katılan ve yaklaşık 10 yıl İngiliz ekibinin formasını terleten Evra, Cristiano Ronaldo'nun ManU forması ile yaptıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

"Manchester United'da birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu"

Fransız futbolcu, "Cristiano'nun bu kulüp ile neler başardığını unutmayın. O benim Manchester United'da birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu. Kulüpteki ikinci döneminin bu şekilde bitmiş olması üzücü." ifadelerini kullandı.

Birlikte 10 kupa kazandılar

Cristiano Ronaldo ve Patrice Evra, Manchester United forması ile birlikte 1 Şampiyonlar Ligi, 3 İngiltere Premier League, 1 FIFA Kulüpler Kupası, 1 İngiliz Kupası, 2 İngiliz Lig Kupası ve 2 İngiliz Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.