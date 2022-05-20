Premier Lig'in 37. haftasında Everton, Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Maçın ardından sahaya inen taraftara, Patrick Viera tekme attı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Everton, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.

Alınan bu 3 puan ile Everton, ligde kalmayı garantiledi.





Everton taraftarları sahaya indi

Bu zaferi sahaya inerek kutlamak isteyen Everton taraftarı, rakibi Crystal Palace teknik direktörü Patrick Viera'nın ilginç tepkisiyle karşı karşıya geldi.





Patrick Viera, taraftara dönerek bir tekme attı

Everton taraftarlarının arasında kalan Patrick Viera, bir taraftarın sözlü sataşmasına hedef oldu. Sinirlerine hakim olamayan Viera, taraftara dönerek bir tekme attı.

Patrick Viera, Everton taraftarına tekme attı ViDEO







Yankı uyandıracağı düşünülüyor

Oynadığı dönemde dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Viera'nın bu hareketinin, İngiltere'de yankı uyandıracağı düşünülüyor.



