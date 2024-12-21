Patrik Schick 4 golle yıldızlaştı! Bayer Leverkusen, Freiburg'u farklı geçti

Almanya Bundesliga'nın 15. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Freiburg karşı karşıya geldi.
BayArena'daki maçı ev sahibi Leverkusen 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.
SCHICK, 4 GOLLE YILDIZLAŞTI
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 45, 67, 74 ve 77. dakikalarda Patrik Schick attı ve 51. dakikada Florian Wirtz attı. Freiburg'un tek golü 55. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.
Leverkusen'de Wirtz, 33. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.
LEVERKUSEN, TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Leverkusen, puanını 32'ye yükseltti ve 36 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Freiburg, 24 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Leverkusen, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Freiburg, sahasında Holstein Kiel'i ağırlayacak.
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