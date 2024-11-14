Paul Pogba, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi

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Juventus'tan ayrılmak üzere olan Paul Pogba için ilginç bir gelişme yaşandı.

Menajerlerin deneyimli futbolcuyu çeşitli kulüplere teklif ettiği, bu kulüpler arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı öğrenildi.

MADDİ BEKLENTİSİ MÜTEVAZI

Pogba kısa süre önce verdiği bir röportajda, eski teknik direktörü Mourinho hakkında konuşmuş, onu ne kadar sevdiğini ifade etmişti.

"Manchester United'a onun için geldim. Aramızda bir çiftin inişli çıkışlı ilişkisi gibi bir bağ vardı; sürekli ayrılıp barışıyorduk. Onu tekrar görsem ona kocaman sarılırdım." diyerek Mourinho'ya duyduğu yakınlığı anlatmıştı.

ÖNCELİKLİ HEDEFİ KARİYER

Fransız basınına göre, Pogba'nın yeni kulübünden beklentisi maddi değil; sahaya geri dönüp performansını sergilemek öncelikli hedefi.

Mourinho'nun olumlu yaklaşması halinde Fenerbahçe yönetimi, bu transfer seçeneğini değerlendirebilir.

GALATASARAY'A DA ÖNERİLDİ

Avrupa çapında birçok kulübe önerilen yıldız futbolcu, daha önce Galatasaray'a da teklif edilmişti. Ancak sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir yanıt gelmiş değil.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Manchester United formasıyla 233 maçta 39 gol, 48 asist kaydeden Pogba, Juventus'ta da 190 maçta 34 gol ve 7 asistle oynadı.

2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda kilit oyunculardan biri olarak öne çıkan Pogba, kariyerine yeni bir sayfa açmak istiyor.