Paul Pogba, kutsal toprakları ziyaret etti

Futbol dünyasında 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte oyuncular, gelecek yıla hazırlanıyor.

Geride bıraktığımız sezonu İtalya Serie A ekibi Juventus'ta geçiren Fransız yıldız Paul Pogba ise liglerin sona ermesiyle birlikte Kabe'yi ziyaret etti.

Geçen sezon 1'i ilk 11 olmak üzere yalnızca 10 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcunun ismi, son dönemde Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyordu.

Gine asıllı Fransız futbolcu, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından "Elhamdülillah" notuyla paylaştı.

Pogba'nın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlar yaklaşık olarak 1 milyon beğeni aldı.

Müslümanlığı sonradan seçen orta saha oyuncusu, geçmiş dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm.