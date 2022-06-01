Petrol
117.28
1.45%
Euro
17.6493
0.16%
Dolar
16.4457
0.31%
Altın
967.56
-0.19%
Borsa
2576
1.15%
Bitcoin
520.240
-0.59%
BTXN Coin
12.60
-0.31%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • 01.06.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paul Pogba'ya hizmetleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarılar dilendi.

    Pogba, 16 yaşında katıldığı Manchester United akademisinden 2012 yazında bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutmuştu.

    246 maçta 40 gol atıp 48 asist yaptı

    İtalyan ekibinde etkileyici bir performans ortaya koyan Pogba, 2016 yazında 105 milyon euro'luk bonservis bedeliyle yeniden Manchester United'a imza atmıştı.

    Manchester United formasıyla 246 resmi maça çıkan Pogba 40 gol atıp 48 de asist yaptı.

    Paul Pogba, Manchester United dan ayrıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı
    Transfer dosyası

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı

    Cumhurbaşkanı çok beğendi, 50 adet sipariş etti
    Yaşam

    Cumhurbaşkanı çok beğendi, 50 adet sipariş etti

    Görüş Bildir