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    Paul Pogba milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı

    Macron'un İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisine verdiği destek yüzünden Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Müslüman futbolcu Paul Pogba, İngiliz basınında çıkan haberleri yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 14:24
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    Paul Pogba milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı

    Manchester United'ın başarılı futbolcusu Paul Pogba, bugün kendisi hakkında İngiliz basınında çıkan "Müslümanlara yapılan hakaretler yüzünden Fransa Milli Takımı'nı bıraktı" haberlerini yalanladı.

    Tecrübeli oyuncu The Sun'da yer alan haberin üstüne "Yalan haber" yazarak iddiaları böylece yalanlamış oldu.

    Paul Pogba milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı #1

    NE OLMUŞTU

    İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisinin, Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürler çizmesi büyük tepki toplamıştı.

    Müslüman ülkelerden gelen tepkilere rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dergiye destek vermesi ve çirkin karikatürleri devlet binalarına koyması, birçok kişiyi rahatsız etmişti.

    İngiliz basını da bu olayların Pogba'nın milli takımı bırakma sebebi olduğunu iddia etmişti.

    Paul Pogba milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı #2

    Paul Pogba milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı #3

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