Paul Pogba milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı

Macron'un İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisine verdiği destek yüzünden Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Müslüman futbolcu Paul Pogba, İngiliz basınında çıkan haberleri yalanladı.

Manchester United'ın başarılı futbolcusu Paul Pogba, bugün kendisi hakkında İngiliz basınında çıkan "Müslümanlara yapılan hakaretler yüzünden Fransa Milli Takımı'nı bıraktı" haberlerini yalanladı.

Tecrübeli oyuncu The Sun'da yer alan haberin üstüne "Yalan haber" yazarak iddiaları böylece yalanlamış oldu.

NE OLMUŞTU

İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisinin, Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürler çizmesi büyük tepki toplamıştı.

Müslüman ülkelerden gelen tepkilere rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dergiye destek vermesi ve çirkin karikatürleri devlet binalarına koyması, birçok kişiyi rahatsız etmişti.

İngiliz basını da bu olayların Pogba'nın milli takımı bırakma sebebi olduğunu iddia etmişti.