Paul Pogba: Son beş yılımdan memnun değilim

Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba, kariyerinin son beş yılından memnun olmadığını söylediği bir röportaj verdi.

Manchester United'da Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Fransa Milli Takımı ile gösterdiği performansı Manchester United ile gösteremediği şeklindeki yorumlara cevap veren Pogba, "Katılıyorum, bence de öyle ancak bunun sebepleri var. İlk olarak Fransa'da sürekli oynuyorum ve takımın oyun sistemi kulüptekinden daha farklı. Ayrıca milli takımda benim rolüm belli, kendi pozisyonumda oynuyorum ve hocamıza, arkadaşlarıma son derece güveniyorum. Manchester United'da olduğu gibi sürekli yeni oyuncular, yeni teknik adamlar ve yeni sistemler denenen bir ortamda istikrarlı bir performans göstermek zor oluyor." ifadelerini kullandı.





"MANCHESTER UNITED'DA BİR ROLÜM YOK"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ile oldukça iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Pogba, "Deschamps beni anlıyor ve beni en verimli olduğum rolde oynatıyor. Manchester United'da herhangi bir rolüm olup olmadığından bile emin değilim." dedi.

"SON 5 YILIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Kariyerine kupalar kazanarak devam etmek isteğini vurgulayan Fransız oyuncu, "Geçmişte kupalar kazanarak geçirdiğim yılları yeniden yaşamak istiyorum. Açıkça konuşmak gerekirse kariyerimin son beş yılından memnun değilim ve bu sezon da hiçbir kupayı kazanamayacağız. Manchester United'da veya başka bir yerde, kupalar kazanarak kariyerime devam etmek istiyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Paul Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 9 asistlik performans gösterdi.



