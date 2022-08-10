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    Paul Pogba'dan Gazze paylaşımı

    Paul Pogba'dan Gazze paylaşımı

    Fransız milli futbolcu Pogba, İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sırasında hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu.
    • 10.08.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 13:03
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    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'a transfer olan Paul Pogba, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Gazze'de yaşananları kınadı.

    Saldırı sırasında hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğrafını paylaşan Pogba, "Allah'ım Gazze halkını koru." mesajını yazdı.

    Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı Müslüman takipçilerinden alkış alırken, kullanıcılar cesaretinden dolayı Fransız futbolcuyu tebrik etti.

    Paul Pogba dan Gazze paylaşımı #1

    Ne olmuştu?

    İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle geçen hafta Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

    İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. Saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

    Paul Pogba dan Gazze paylaşımı #2


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