Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı Fransız yıldız Paul Pogba'nın 20 Ağustos'ta oynanan Udinese-Juventus karşılaşmasından sonra yapılan doping testi pozitif çıktı. Orta saha oyuncusu, o maçta forma giymemişti.

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İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde Udinese ile Juventus karşı karşıya gelmişti.

Udinese Arena'da oynanan maç konuk ekip Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Torino ekibine galibiyeti getiren golleri Chiesa, Vlahovic ve Rabiot kaydetmişti.

Oynanan bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Paul Pogba hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

İkinci kez teste girecek

İtalyan haber ajansı ANSA'ya göre Pogba, Udinese-Juventus maçında süre almamasına karşın doping testi için rastgele seçilen futbolcular arasında yer aldı.

Yapılan doping testinin ardından Pogba'nın testosteron seviyesinin normal aralığın üzerinde olduğu tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncu ikinci kez doping testine girecek. Pogba bu testi de geçemediği takdirde men cezası alacak.

Sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta forma giydi

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'a imza atan Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta görev yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon ise 2 maçta süre aldı.