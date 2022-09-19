Petrol
91.85
0.55%
Euro
18.353
0.38%
Dolar
18.2864
0.17%
Altın
982.17
-0.13%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
350.795
-3.54%
BTXN Coin
8.12
5.59%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Paul Pogba'ya polis koruması

    Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın aldığı tehditler sebebiyle polis koruması altına alındığı yazıldı.
    • 19.09.2022 - 21:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paul Pogba'ya polis koruması

    Son olarak sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın, aldığı tehditler nedeniyle polis koruması altına alındığı yazıldı.

    Kardeşi ve çocukluk arkadaşları tehdit ediyor

    Le Parisien'de yer alan habere göre, Paul Pogba ve annesi Yeo Pogba aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

    29 yaşındaki futbolcu, kardeşi Mathias ve bazı çocukluk arkadaşlarından tehditler aldığı ve gasp girişimlerine maruz kaldığı için polis koruması altına alındı.

    Son olarak Mathias Pogba, geçtiğimiz günlerde Fransız polisi tarafından organize çetede bulunma ve şantaj yapma suçlamalarıyla göz altına alındı.

    Paul Pogba ya polis koruması #1

    Juventus'ta bu sezon forma giyemedi

    Paul Pogba, yaz transfer döneminde Manchester United'dan eski takımı Juventus'a dönmüştü. Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan Fransız oyuncu bu sezon forma giyemedi.

    Paul Pogba ya polis koruması #2


    Eminönü'nde paraları havaya saçıp gitti
    Yaşam

    Eminönü'nde paraları havaya saçıp gitti

    Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti
    Dünya

    Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir