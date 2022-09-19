Paul Pogba'ya polis koruması

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın aldığı tehditler sebebiyle polis koruması altına alındığı yazıldı.

Son olarak sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın, aldığı tehditler nedeniyle polis koruması altına alındığı yazıldı.

Kardeşi ve çocukluk arkadaşları tehdit ediyor

Le Parisien'de yer alan habere göre, Paul Pogba ve annesi Yeo Pogba aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle tehdit altında bulunuyor.

29 yaşındaki futbolcu, kardeşi Mathias ve bazı çocukluk arkadaşlarından tehditler aldığı ve gasp girişimlerine maruz kaldığı için polis koruması altına alındı.

Son olarak Mathias Pogba, geçtiğimiz günlerde Fransız polisi tarafından organize çetede bulunma ve şantaj yapma suçlamalarıyla göz altına alındı.

Juventus'ta bu sezon forma giyemedi

Paul Pogba, yaz transfer döneminde Manchester United'dan eski takımı Juventus'a dönmüştü. Geçtiğimiz aylarda menisküs ameliyatı olan Fransız oyuncu bu sezon forma giyemedi.