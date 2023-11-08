Paul Scholes: Galatasaray gibi bir takıma kaybetmemeliydik Paul Scholes, Manchester United'ın Kopenhag ile oynayacağı maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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İngiliz takımının efsane futbolcusu Paul Scholes, Manchester United'ın Kopenhag ile oynayacağı maç öncesi açıklama yaptı.

Scholes yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın başı büyük dertte. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman söylerim, kendi evindeki maçları kazanıp, deplasmanda en kötü berabere kalırsan sıralamaya girersin. Galatasaray maçı büyük bir pişmanlık oldu. Kendi evinde böyle bir takıma kaybetmemen gerekir. United'ın oyun şekli, güveni düşüktü. Çok büyük sürpriz olmadı." dedi.

"Baskıya dayanması gerekiyor"

Kopenhag maçı çok zor olacak. Avrupa'daki bu tür deplasman maçları zorlu geçiyor. Eğer düşmanca bir atmosfer oluştururlarsa MANU'nun zayıflığından endişelenmemiz gerekiyor. Bu baskı altında gerçekten parçalanabilirler.

"Çok zayıf göründüler"