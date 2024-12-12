Paul Scholes'tan Kenan Yıldız'a övgü: Kim bu

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Juventus ile Manchester City arasında oynanan maç sonrası Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, performansıyla göz dolduran milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ı övdü.

Paul Scholes, kendine has üslubuyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu Yıldız da kim böyle" ifadelerini kullanarak genç futbolcunun oyununu ne kadar beğendiğini dile getirdi.

YILDIZI PARLIYOR

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla son haftalarda sergilediği etkileyici performansla Avrupa'nın dikkatini çekerken, Scholes gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinden takdir görmeye devam ediyor.

21 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.