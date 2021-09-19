Paulinho, Al-Ahli ile olan sözleşmesini feshetti

Paulinho, Al-Ahli ile olan sözleşmesini feshetti

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Paulinho, kulübü Al-Ahli ile olan kontratını sonlandırdı.

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımına transfer olan Brezilyalı yıldız Paulinho sözleşmesini feshetti.

YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada Breziyalı yıldızla karşılıklı anlaşma yoluna giderek yolların ayrıldığı belirtildi.

Paulinho'nun teknik ve zihinsel olarak sahaya konsantre olmakta zorlandığı bir süreç yaşadığını ve bu durumu kulüp yönetimiyle paylaştığı belirtilirken sürecin sonunda iki tarafın iyi niyet çerçevesinde kontratı feshetme yoluna gittiği aktarıldı.





KARİYERİ ÇOK PARLAK

Kariyerinde Corinthians, Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki Paulinho'yu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosuna katmaya çalışmış ancak Brezilyalı oyuncu seçimini Al-Ahli'den yana kullanmıştı.



