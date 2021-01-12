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    Paulo Dybala 15-20 gün yok

    Juventus'un başarılı futbolcusu Paulo Dybala, yaşadığı sakatlığın ardından 15 ila 20 gün sahalardan uzak kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 10:25
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    Paulo Dybala 15-20 gün yok

    Serie A takımlarından Juventus’un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala’nın, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    15-20 GÜN YOK

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dybala'nın bu sabah kulübün J Medical kliniğindeki kontrollerden geçirildiği ve sol diz bağlarındaki sakatlık sebebiyle iyileşme süresinin 15 ila 20 gün süreceği belirtildi.

    İtalyan spor basını da 27 yaşındaki oyuncunun, bu sakatlık nedeniyle İtalya Kupası'ndaki Genoa, Serie A'daki Inter maçı ve gelecek hafta Napoli ile oynanacak olan İtalya Süper Kupa finalinde yer alamayacağını yazdı.

    Paulo Dybala 15-20 gün yok #1

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