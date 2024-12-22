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Paulo Dybala yıldızlaştı! Roma, Parma'ya 5 attı

Paulo Dybala yıldızlaştı! Roma, Parma'ya 5 attı Roma, Serie A'nın 17. haftasında evinde Parma'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala ise bu maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.