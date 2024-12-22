Paulo Dybala yıldızlaştı! Roma, Parma'ya 5 attı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Roma ile Parma karşı karşıya geldi.
Olimpico'daki maçta kazanan, 5-0'lık skorla ev sahibi takım Roma oldu.
DYBALA MAÇA DAMGA VURDU
Roma'ya galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.
ROMA, MILAN'A KONUK OLACAK
Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Milan deplasmanında gidecek. Parma, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek.
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