Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki dikkat çeken madde Serie A'da Roma forması giyen Paulo Dybala'nın sözleşmesinde yer alan 13 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 1 Ocak'ta devreye gireceği iddia edildi.

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Roma'nın yıldızı Paulo Dybala için flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 1 Ocak 2024'ten itibaren Paulo Dybala'nın sözleşmesinde, İtalya dışındaki kulüpler için '13 milyon €'ya serbest kalır' maddesi aktif hale gelecek.

İtalyanlar alamayacak

Haberde Roma yönetiminin sadece İtalyan kulüplerinden gelecek olan teklifleri geri çevirme yetkisine sahip olduğu belirtildi.

İtalya dışından gelen herhangi bir teklife Arjantinli yıldızın onay vermesi halinde Roma'nın ayrılığa engel olamayacağı ifade edildi.

Bedelsiz transfer edilmişti

30 yaşındaki oyuncu, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2022 yılında bededlsiz olarak Roma'ya transfer olmuştu.

Roma ile toplamda 53 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 22 gol ve 14 asist yaptı. Dybala'nın mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.