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Paulo Fonseca'dan geleceği için açıklama

Paulo Fonseca'dan geleceği için açıklama Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca, geleceği için konuştu. Fonseca, "En iyi kararı vermek için ailem ve menajerimle konuşacağım" dedi.