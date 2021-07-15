Pavel Nedved: Ronaldo'nun Juventus'ta devam etmesini bekliyorum

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Crisitiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına yönelik dedikodulara yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılacağı haberleri üzerine İtalyan ekibinin birinci ağzından açıklama geldi.

"DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUM"

Juventus'ta başkan yardımcısı Pavel Nedved Ronaldo'nun ayrılacağına yönelik dedikodularla ilgili, "Cristiano'nun temsilcilerinden hiçbiri bize ayrılmak istediğini söylemedi. Bizimle devam etmesini bekliyorum" diye konuştu.

Nedved ayrıca Crisitiano Ronaldo'nun takımla çalışmalara 25 Temmuz'dan itibaren katılacağını belirtti.



