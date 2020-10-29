PCR testi saçmalık diyen Ronaldo'yu doktorlar tiye aldı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından PCR testi için saçmalık demesi, hep tepki çekti hem de alay konusu oldu.

Koronavirüse yakalandığı için iki haftadır izolasyon altında olan Juventus'un Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo’nun üçüncü testi de yine pozitif çıktı.

"İYİYİM" PAYLAŞIMLARI YAPTI

İtalyan basınında Portekiz kaynaklı çıkan haberlere göre, sosyal paylaşım sitelerinden Instagram’da bireysel antrenmanlarına devam ettiği, iyi ve formda olduğuna dair fotoğraf ve videolar paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı bir yorum dikkati çekti.

YAZDIĞI TWEET'İ SİLMEK ZORUNDA KALDI

"PCR testi tam bir saçmalık" yazan Ronaldo, daha sonra bu yorumunu sildi.

Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yorum, Cristiano Ronaldo’nun 3. testinin de pozitif çıkmasına verdiği tepki olarak değerlendirildi.

DOKTORLARIN DİLİNE DÜŞTÜ

İtalya'nın önemli virologlarından Prof. Roberto Burioni de Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun bu yorumunu tiye alarak, "Meslektaşım Cristiano Ronaldo’ya kalabalık virolog grubuna 'hoş geldin' diyorum. Kendisi, göz doktorlarına karşı yapılacak bir sonraki maçta çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BU VİRÜS 1 MİLYON CAN ALDI" TEPKİLERİ

Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda Ronaldo’nun koronavirüsü tespit etmeye yarayan PCR testine yönelik ifadelerine bazı kullanıcılar da yıldız oyuncunun, 1 milyondan fazla kişinin canını alan virüs hakkında bu şekilde konuşmaması gerektiğini belirten yorumlar yaptı.