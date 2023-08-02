Pedri'den PSG açıklaması Barcelona'nın genç oyuncularından Pedri, hakkında çıkan Paris Saint-Germain'e transfer iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

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Barcelona'nın 20 yaşındaki genç yıldızı Pedri, hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

İsmi PSG ile anılan İspanyol yıldız Pedri, 'PSG'ye transfer olacak mısın?' sorusuna bu transferin gerçek olmadığı yönünde cevap verdi.

PSG mi? Beni Barcelona'dan uzaklaştırmaları için çok şey yapmaları gerekir. "Beni, Barcelona'dan satın alabilecek para henüz bulunmadı. Transfer söylentileri beni ilgilendirmiyor, Barça'yı istiyorum ve daha uzun yıllar burada kalacağım. Hedefim kaptan olmak ve yeni Spotify Camp Nou'da oynamak.

Sözleşmesi 2026'da bitiyor

2 sezondur Barcelona A takımı ile düzenli olarak forma giyen Pedri'nin, Katalan ekibi ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 100 milyon euro olarak görülüyor.