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    Pele ameliyat oldu

    Pele ameliyat oldu

    Brezilyalı futbolcu Pele, kolon bölgesindeki şüpheli tümör için ameliyat olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 07.09.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 10:59
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    Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki şüpheli tümörün ameliyatla alındığını duyurdu.

    Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 80 yaşındaki Pele, geçen hafta yaptırdığı testlerde sağ kolonunda şüpheli bir lezyonun fark edildiğini belirterek, "Tümörün alınması için geçen cumartesi ameliyata alındım. Doktorlarımın başarılı müdahalesi sayesinde şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sevenlerimle harika zaferler yaşamaya alışkınım." ifadelerini kullandı.

    Pele ameliyat oldu #1

    "YAŞAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

    Yaşamaktan keyif aldığını ve büyük bir iyimserliğe sahip olduğunu vurgulayan Pele, sosyal medyadan gelen destek mesajları için hayranlarına teşekkür etti.

    Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

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