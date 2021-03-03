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    Pele, koronavirüs aşısı oldu

    Futbol camiasının en çok tanınan futbolcularından biri olan Pele, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 13:34
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    Pele, koronavirüs aşısı oldu

    Futbolun en büyük efsanelerinden biri olan Pele koronavirüs aşısı oldu. 80 yaşındaki unutulmaz oyuncu, Covid-19 aşısının ilk dozunu dün aldı.

    "UNUTULMAZ BİR GÜN"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutulmaz bir gün" ifadesini kullanan Pele, yaklaşık 1 yıldır Sao Paulo'daki evinde karantinada kalıyor.

    Ölü sayısının 260 bine yaklaştığı Brezilya, koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.

    Pele, koronavirüs aşısı oldu #1

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