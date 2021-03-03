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Pele, koronavirüs aşısı oldu
Futbol camiasının en çok tanınan futbolcularından biri olan Pele, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 13:34
Futbolun en büyük efsanelerinden biri olan Pele koronavirüs aşısı oldu. 80 yaşındaki unutulmaz oyuncu, Covid-19 aşısının ilk dozunu dün aldı.
"UNUTULMAZ BİR GÜN"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Unutulmaz bir gün" ifadesini kullanan Pele, yaklaşık 1 yıldır Sao Paulo'daki evinde karantinada kalıyor.
Ölü sayısının 260 bine yaklaştığı Brezilya, koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.